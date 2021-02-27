Fitch подтвердил рейтинг Украины. Прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг дефолта эмитента Украины "B" отражает ее послужной список многосторонней поддержки и надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом", – отмечают в агентстве.

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По данным Fitch, показатели потенциала человеческого развития Украины выгодно отличаются от сравнимых по рейтингу стран, у нее чистая внешняя кредиторская позиция близка к 13% ВВП, а долг сектора государственного управления несколько ниже медианного значения категориис "B".

К недостаткам Украины относятся слабый уровень управления, высокая степень законодательного и судебного риска для реализации политик и низкая внешняя ликвидность по сравнению с высокими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.

"Стабильный" прогноз отражает ожидания постепенной бюджетной консолидации и продолжения макроэкономической политики, которая помогла сохранить общую стабильность во внешних финансах во время прошлогоднего шока", – отметили в Fitch Ratings.

Кроме того, Fitch прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году в связи с сокращением экономического спада и отменой политических стимулов.

3 февраля Fitch подтвердил рейтинги четырем украинским банкам.

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Наталия Софиенко

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