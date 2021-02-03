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Fitch подтвердил рейтинги четырем украинским банкам. Прогноз стабильный

03.02.2021, 18:19
Fitch подтвердил рейтинги четырем украинским банкам. Прогноз стабильный - Фото
Фото: ЕРА

Международной рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте четырем украинским банкам с иностранным капиталом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.   

Рейтинг на уровне "В" в иностранной валюте и на уровне "В+" в национальной валюте с прогнозом "стабильный" подтверждены Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку и Правекс Банку.

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"Долгосрочные РДЭ в иностранной валюте Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку и Правекс Банку на уровне "B" и рейтинги поддержки (SR) "4" отражают ограниченную степень, в которой институциональная поддержка со стороны их иностранных акционеров может быть оказана исходя из суверенного рейтинга Украины на уровне "В", – говорится в сообщении.

Также Fitch Ratings подтвердил рейтинг Альфа-Банку на уровне "В-" с прогнозом "стабильный" и рейтинг по национальной шкале на уровне ВВВ+ гривневых облигаций банка серии S.

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Роман Брыль
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