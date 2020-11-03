Fitch присвоил рейтинг ожидаемому выпуску облигаций Киева

Международного рейтинговое агентство Fitch присвоил рейтинг B(EXP) предстоящему выпуску внутренних облигаций Киева. Об этом агентство сообщило в опубликованном пресс-релизе.

"Рейтинг находится на одном уровне с долгосрочном рейтингом дефолта эмитента и облигации – равные по очередности со другими приоритетными необеспеченными обязательствами города", – говорится в сообщении.

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В сентябре городской совет Киева одобрил выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд грн. Выпуск будет состоять из четырех серий.

Серия І на 600 млн грн с погашением до 31 марта 2021 года, J – на 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года, К – на 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года и L – на 300 млн с погашением до 29 октября 2021 года.

Процентная ставка по облигациям - до 11%. Выплата процентов будет проводится ежеквартально, кроме серии I, где процентные выплаты будут проводится ежемесячно.

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Роман Брыль

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