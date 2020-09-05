Прогноз стабильный. Fitch оставило без изменений кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне В со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

По мнению агентства, рейтинг отображает заслуживающую доверия макроэкономическую политику правительства, что выражается в снижении уровня инфляции и сокращении дефицита бюджета до коронакризисного уровня. Fitch также отмечает позитивное влияние на экономику внешней финансовой помощи Украине.

Повысить рейтинг пока не позволяют большие выплаты Украины по внешним долгам, уязвимость банковского сектора и недостаточно эффективный уровень государственного управления.

Экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, в значительной мере нивелировал экономические достижения страны, достигнутые после 2015 года, добавляет агентство.

Fitch считает, что сотрудничество Украины с МВФ является главным условием доступа страны к внешнему финансированию.

Агентство оставило без изменений апрельский прогноз темпов падения украинской экономики: 6,5% в 2020 году. Украина вернется к росту ВВП на уровне 3,8% в 2021 году и 3,5% в 2022 году.

Инфляция в Украине, по прогнозам Fitch, составит 5,3% в 2020 году, и 5,7% в 2021 году.

Дефицит госбюджета по итогам 2020 года составит 6,5% от размера ВВП, что ниже ранее прогнозируемого уровня в 7,7%. По расчетам агентства, дефицит госбюджета будет сокращаться и в следующие два года: до 5,4% ВВП в 2021 году и до 4,2% ВВП в 2022 году.

Размер внутреннего государственного долга будет увеличится до 60% ВВП к 2022 году и постепенно будет уменьшаться, начиная с 2023 года, резюмирует Fitch.

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Роман Брыль

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