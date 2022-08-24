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Fitch подтвердило рейтинги семи украинских банков

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 08:55
Fitch подтвердило рейтинги семи украинских банков - Фото
Фото: ЭРА

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) семи украинских банков в иностранной (LTFC) и национальной валюте (LTLC) на уровне CCC- и CCC соответственно. Об этом говорится в сообщении агентства. 

Речь идет о государственных банках — Ощадбанке, Укрэксимбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и банках ПУМБ, Альфа-Банке Украина и ПроКредит Банке (Украина).

Однако Fitch снизило рейтинг устойчивости (VR) ПриватБанка к "CCC-" и "CCC" и шести других банков – к "СС" с "ССС", чтобы отразить повышенные суверенные риски и риски операционной среды для кредитоспособности банков как отдельных банков.

"Рейтинговые действия по банкам были по снижению суверенного рейтинга Украины в результате операции по отсрочке выплат по 13 выпускам суверенных еврооблигаций примерно на $22 млрд до "CC" с "CCC", — сообщили в агентстве.

В Fitch отметили "напряженную, но в целом адекватную ликвидность банков в иностранной валюте" по сравнению с их потребностями.

Этому способствуют различные меры регулирования капитала и валютного контроля, введенные с начала войны для снижения рисков оттока депозитов и капитала и поддержания стабильности и доверия к банковской системе.

Агентство ожидает, что банки продолжат обслуживать свои внешние обязательства.

Наталия Софиенко
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украинские банки fitch ratings
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