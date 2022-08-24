Fitch подтвердило рейтинги семи украинских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) семи украинских банков в иностранной (LTFC) и национальной валюте (LTLC) на уровне CCC- и CCC соответственно. Об этом говорится в сообщении агентства.
Речь идет о государственных банках — Ощадбанке, Укрэксимбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и банках ПУМБ, Альфа-Банке Украина и ПроКредит Банке (Украина).
Однако Fitch снизило рейтинг устойчивости (VR) ПриватБанка к "CCC-" и "CCC" и шести других банков – к "СС" с "ССС", чтобы отразить повышенные суверенные риски и риски операционной среды для кредитоспособности банков как отдельных банков.
"Рейтинговые действия по банкам были по снижению суверенного рейтинга Украины в результате операции по отсрочке выплат по 13 выпускам суверенных еврооблигаций примерно на $22 млрд до "CC" с "CCC", — сообщили в агентстве.
В Fitch отметили "напряженную, но в целом адекватную ликвидность банков в иностранной валюте" по сравнению с их потребностями.
Этому способствуют различные меры регулирования капитала и валютного контроля, введенные с начала войны для снижения рисков оттока депозитов и капитала и поддержания стабильности и доверия к банковской системе.
Агентство ожидает, что банки продолжат обслуживать свои внешние обязательства.
- 18 августа Fitch Ratings улучшило кредитный рейтинг Украины по RD (ограниченный дефолт) в CC (очень высокий кредитный риск).
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