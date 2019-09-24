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Fitch повысил рейтинги семи украинских банков

Fitch повысил рейтинги семи украинских банков
24.09.2019, 19:22

На рейтинги банков повлиял суверенный рейтинг Украины

Международное агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) семи украинским банкам с уровня B- до B с положительными прогнозами. Об этом говорится на сайте агентства.

Рейтинг повышен Ощадбанку, Укрэксимбанку, ПриватБанку, Укргазбанк, Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку, Правэкс-Банку.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте Альфа-Банку на уровне B со стабильным прогнозом.

Fitch также поместило рейтинги жизнеспособности (VR) всех этих банков в "Позитивный рейтинг" (RWP). RWP отражает ожидания Fitch, что улучшение макроэкономической стабильности в Украине, разумные экономические перспективы страны и дальнейшая стабилизация кредитного профиля суверенного государства должны положительно повлиять на автономные кредитные профили банков.

В Fitch надеются на восстановление показателей банковского сектора, повышение уровня платежеспособности и снижение рисков рефинансирования. Агентсво планирует включить RWP в обзор портфеля рейтинговых украинских банков в течение следующих шести месяцев.

Аналитики Fitch позитивно оценили состав нового правительства Украины, что отразилось 

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Ощадбанк ПриватБанк Fitch рейтинг банков
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