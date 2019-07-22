Вклады физлиц: за месяц украинцы занесли в банки 14 млрд грн

Сумма вкладов населения в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 1 июля составила 451,9 млрд грн (на 1 июня этот показатель был на уровне 437,8 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из общей суммы вкладов физлиц на начало июля гривневые вклады составили 256,5 млрд грн, в иностранной валюте - 195,5 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. По сумме вкладов полностью покрываются гарантиями Фонда 43,6%, что составляет 197 млрд грн.

В ФГВФЛ напоминают, что при выплатах по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на вывода банка с рынка и введения в него временной администрации.

Общее количество вкладчиков на 1 июля составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн - 401 000, сумма их вкладов - почти 254,9 млрд грн.

На 1 июля в банках-участниках ФГВФЛ насчитывается более 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 27 млрд грн, или 6% от общей суммы вкладов.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств ФГВФЛ на 1 июля составляет 277,2 млрд грн.

На 1 июля в реестре участников Фонда гарантирования вкладов было 75 банков. Поступления от регулярного сбора из этих банков в январе-июне составили почти 180 млрд грн. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало июля, - 9 млрд грн.

Ранее Нацбанк назвал банки, которым доверяют деньги состоятельные украинцы. В топ вошли Приватбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банке Аваль и УкрСиббанк.