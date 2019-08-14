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Фонд гарантирования: клиенты банков потеряют около 200 млрд грн

Фонд гарантирования: клиенты банков потеряют около 200 млрд грн
14.08.2019, 17:49

В ближайшие два года 83 банка полностью ликвидируют. Свои долги они просто спишут

Перед окончательной ликвидацией банки-банкроты спишут около 200 млрд грн обязательств перед крупными вкладчиками и предпринимателями, которые хранили в этих банках деньги. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут.

«Седьмая очередь кредиторов – не связанные с банком юрлица – это 112 млрд грн, четвертая – физлица с вкладами более гарантированной суммы 200 тыс. грн – порядка 70 млрд. Это приблизительные "масштабы катастрофы". Суммы будут уменьшаться, потому что мы продаем активы, что-то выплачиваем из полученных денег, но понятно, что вряд ли получится вернуть все», - отметила Рекрут.

Читайте: Новая глава Фонда гарантирования: До конца 2020 года ликвидируем 83 банка

По ее словам, с начала кризиса Фонд получил от работы с имуществом банков-банкротов 49 млрд грн, из них от продажи активов – 20 млрд грн.

«Не только продажи приносят деньги – есть еще погашение кредитов, ценные бумаги на балансах, аренда и прочие вещи из категории управления активами, – уточнила глава Фонда. – То есть, если мы говорим, что изначальный наш портфель составлял около 500 млрд грн, то можно утверждать, что мы уже достигли 8% возвратности. Я думаю, что остановимся на 8-9%».

  • Фонд гарантирования планирует полностью ликвидировать 83 банка до конца 2020 года, в том числе крупнейшие: Дельта, Надра, VAB, Финансы и Кредит, ВТБ. После этого в управлении Фонда останется 16 финучреждений – в основном, банки, по которым сохраняются судебные запреты на ликвидацию. 
  • С начала кризиса Фонд выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 89,5 млрд грн. Для этого ФГВФЛ привлекал кредиты НБУ и Минфина. Сейчас долг Фонда перед Минфином составляет 117 млрд грн, 67 из которых – проценты.
  • Светлана Рекрут занимает должность директора-распорядителя Фонда с середины июля. С осени 2014 года и до сих пор ФГВФЛ возглавлял Константин Ворушилин.
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