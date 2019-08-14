Фонд гарантирования: клиенты банков потеряют около 200 млрд грн

Перед окончательной ликвидацией банки-банкроты спишут около 200 млрд грн обязательств перед крупными вкладчиками и предпринимателями, которые хранили в этих банках деньги. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут.

«Седьмая очередь кредиторов – не связанные с банком юрлица – это 112 млрд грн, четвертая – физлица с вкладами более гарантированной суммы 200 тыс. грн – порядка 70 млрд. Это приблизительные "масштабы катастрофы". Суммы будут уменьшаться, потому что мы продаем активы, что-то выплачиваем из полученных денег, но понятно, что вряд ли получится вернуть все», - отметила Рекрут.

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По ее словам, с начала кризиса Фонд получил от работы с имуществом банков-банкротов 49 млрд грн, из них от продажи активов – 20 млрд грн.

«Не только продажи приносят деньги – есть еще погашение кредитов, ценные бумаги на балансах, аренда и прочие вещи из категории управления активами, – уточнила глава Фонда. – То есть, если мы говорим, что изначальный наш портфель составлял около 500 млрд грн, то можно утверждать, что мы уже достигли 8% возвратности. Я думаю, что остановимся на 8-9%».