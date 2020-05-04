Фонд гарантирования купил у себя офис Надра Банка за 300 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приобрел на голландском аукционе офис Надра Банка в Киеве за 306,3 млн грн, пишет Finbalance.

Офисные помещения ликвидируемого банка общей площадью 11 330 кв. м находятся по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17.

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Стартовая цена актива составляла 530,6 млн грн.

Единственным конкурентом Фонда гарантирования на аукционе было ЧАО "Житомирский мебельный комбинат", которое принадлежит бывшему бизнес-партнеру Валерия Хорошковского Вадиму Григорьеву. Компания предлагала за офис Надра Банка 301 млн грн.

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В 2014-2016 масштабный банковский кризис спровоцировал банкротство более 90 украинских банков. Их активы были переданы Фонду гарантирования вкладов, который выплатил вкладчикам банкротов порядка 89 млрд грн. Кто покупает активы банков-банкротов, читайте здесь.

ФГВФЛ отправил банк Надра на ликвидацию в мае 2015 года. 89,97% уставного капитала банка принадлежало Centragas Holding Дмитрия Фирташа.