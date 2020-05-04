Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фонд гарантирования купил у себя офис Надра Банка за 300 млн грн

Фонд гарантирования купил у себя офис Надра Банка за 300 млн грн
04.05.2020, 16:47

ФГВФЛ стал владельцем офиса Надра Банка на ул. Сечевых Стрельцов в Киеве за 306,3 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приобрел на голландском аукционе офис Надра Банка в Киеве за 306,3 млн грн, пишет Finbalance.

Офисные помещения ликвидируемого банка общей площадью 11 330 кв. м находятся по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Стартовая цена актива составляла 530,6 млн грн.

Единственным конкурентом Фонда гарантирования на аукционе было ЧАО "Житомирский мебельный комбинат", которое принадлежит бывшему бизнес-партнеру Валерия Хорошковского Вадиму Григорьеву. Компания предлагала за офис Надра Банка 301 млн грн.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • В 2014-2016 масштабный банковский кризис спровоцировал банкротство более 90 украинских банков. Их активы были переданы Фонду гарантирования вкладов, который выплатил вкладчикам банкротов порядка 89 млрд грн. Кто покупает активы банков-банкротов, читайте здесь.
  • ФГВФЛ отправил банк Надра на ликвидацию в мае 2015 года. 89,97% уставного капитала банка принадлежало Centragas Holding Дмитрия Фирташа.
Марина Кучук
Напишите нам
Надра банк дмитрий фирташ фгвфл
Комментарии
Последние новости
 