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Фонд гарантирования ликвидировал два банка

Фонд гарантирования ликвидировал два банка
11.03.2020, 18:56

ФГВФЛ завершил ликвидацию банка ТК Кредит и Экспобанка

В феврале Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию КБ "ТК Кредит" и КБ "Экспобанк".

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, сведения о ликвидации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Банк ТК Кредит был основан в 1994 году. Его владельцем был Юрий Иванющенко - соратник беглого президента Виктора Януковича, номинальным собственником значился Юрий Уманец. В феврале 2016 года НБУ отнес банк к категории неплатежеспособных. С 10 февраля того же года в банк введена временная администрация. В апреле НБУ отозвал у банка лицензию.

Проблемы в Экспобанке начались в 2012 году, временную администрацию в банке ввели в сентябре 2014 года. За несколько дней до этого из Экспобанка через посредничество австрийского Meinl Bank вывели 500 млн грн. По данным ЭП, банк контролировался беглым экс-вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым.

  • Из 95 переданных для ликвидации ФГВФЛ в 2012 году банков ликвидированы 39.
  • В январе ФГВФЛ завершил выплаты вкладчикам трех банков - Грин Банка, Петрокоммерц Украина и CityCommerce Bank.
Андреева Анна
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Экспобанк фгвфл ТК Кредит ликвидация банка
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