Фонд гарантирования ликвидировал еще два банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию ПАО Омега Банк и ПАО КБ Промэкономбанк.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 18 ноября в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесены записи о регистрации прекращения этих банков как юридических лиц.

"Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - уточняют в ФГВФЛ.

В то же время, в ФГВФЛ напоминают, что на базе обанкротившегося Омега Банка Фондом был создан переходный банк, который был продан. В переходный банк были переданы все активы Омега Банка и почти все обязательства на аналогичную сумму.