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Фонд гарантирования ликвидировал еще два банка

Фонд гарантирования ликвидировал еще два банка
19.11.2019, 18:09

Завершена ликвидация Омега Банка и Промэкономбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию ПАО Омега Банк и ПАО КБ Промэкономбанк.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 18 ноября в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесены записи о регистрации прекращения этих банков как юридических лиц.

"Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - уточняют в ФГВФЛ.

В то же время, в ФГВФЛ напоминают, что на базе обанкротившегося Омега Банка Фондом был создан переходный банк, который был продан. В переходный банк были переданы все активы Омега Банка и почти все обязательства на аналогичную сумму.

  • Омега Банк был отнесен к категории проблемных 30 января 2015 года. Решение было принято Национальным банком на основании факта совершения банком рисковой деятельности.
  • 2 марта 2015 года банк был признан неплатежеспособным. Основанием для такого решения НБУ послужило уменьшение регулятивного капитала банка до уровня, ниже одной трети минимально установленного уровня, и который составлял "-" 28,2 млн грн при минимальном значении 120 млн грн.
  • Решение о ликвидации Омега Банка НБУ принял по предложению ФГВФЛ 6 июля 2015 года.
  • Экс-владелец Николай Лагун подал апелляцию, которую в мае 2019 года Верховный Суд признал безосновательной.

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Омега Банк Промэкономбанк фгвфл
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