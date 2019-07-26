Фонд гарантирования ликвидировал очередной банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал ПАО КБ Гефест.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 26 июля в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения КБ Гефест как юридического лица.

Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным, отмечают в ФГВФЛ.

Напомним, 10 июля Фонд ликвидировал ИнтерКредитБанк.

Национальный банк Украины отнес банк Гефест к категории неплатежеспособных из-за того, что финучреждение не увеличило в срок до 11 июля 2017 года уставный капитал до 200 млн грн. 2 августа ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию, а в октябре отправил на ликвидацию. Процедура ликвидации должна была завершиться 1 октября 2018 года.