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26.07.2019, 17:55

Фонд гарантирования ликвидировал очередной банк

Фонд гарантирования ликвидировал очередной банк

ФГВФЛ завершил ликвидацию коммерческого банка Гефест

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал ПАО КБ Гефест.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 26 июля в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения КБ Гефест как юридического лица.

Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным, отмечают в ФГВФЛ.

Напомним, 10 июля Фонд ликвидировал ИнтерКредитБанк.

Национальный банк Украины отнес банк Гефест к категории неплатежеспособных из-за того, что финучреждение не увеличило в срок до 11 июля 2017 года уставный капитал до 200 млн грн. 2 августа ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию, а в октябре отправил на ликвидацию. Процедура ликвидации должна была завершиться 1 октября 2018 года. 

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Теги: фгвфл, ликвидация банка, КБ Гефест
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