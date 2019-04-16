Фонд гарантирования начал выплаты кредиторам ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил реестр подтвержденных требований кредиторов ликвидируемой украинской "дочки" российского ВТБ Банка и начал выплаты кредиторам второй очереди. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Во второй очереди – требования трех кредиторов на 3,9 млн грн, уточнили в ФГВФЛ.

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После погашения требований кредиторов второй очереди Фонд планирует погасить свои требования к банку, которые относятся к третьей очереди, в объеме 953,5 млн грн.

В Фонде пояснили, что выплаты проводятся в безналичной форме, перечисляя средства на счета кредиторов за счет полученных денег в результате продажи имущества ликвидируемых банков.

Напомним, с начала ноября 2018 года ВТБ Банк испытывал проблемы с ликвидностью. В НБУ проблемы объясняли иском компаний Игоря Коломойского, который заблокировал продажи активов банка.

27 ноября НБУ признал украинский ВТБ Банк банкротом. На следующий день Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в ВТБ Банк.

18 декабря Нацбанк отозвал у ВТБ Банка банковскую лицензию. На следующий день Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации финучреждения.

ВТБ Банк стал первым банком, принадлежащим финучреждению с российским государственным капиталом, выведенным с украинского рынка.