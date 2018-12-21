Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка

Сегодня, 21 декабря, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает возмещение средств вкладчикам украинской "дочки" российского госбанка ВТБ АО ВТБ Банк по первой части общего реестра. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечают в ФГВФЛ, до получения полной информации об операциях, осуществленных платежной системой (внутригосударственной и международной), в эту часть реестра не входит гарантированная сумма по договорам карточных счетов.
В Фонде напомнили, что возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн, независимо от количества вкладов в одном банке.
Возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системы выплат Фонда:
АО КБ ПриватБанк, тел: 3700;
АО Идея Банк, тел: 0 800 50 20 30;
АО Правэкс Банк, тел: 0 800 500 450 (бесплатно по Украине со стационарных телефонов), +38 (044) 201-1661;
АО Альфа-Банк, тел: +38 (046) 264-63-59, +38 (044) 498-16-01, +38 (050) 119-12-09;
ПАО Кредобанк, тел: 0 800 50 88 70 (бесплатно в пределах Украины);
АБ Укргазбанк, тел: 0 800 309-000 (бесплатно по Украине со стационарных телефонов), 38 (044) 494-46-50 или с мобильного - 358 (согласно тарифам оператора);
ПАО ПУМБ, тел: 38 (044) 496-88-61;
АО ТАСкомбанк, тел: +38 (044) 393-25-90;
АБ ПІВДЕННИЙ, тел: 0 800-30-70-30, (048) 30 70 30;
ПАТ Банк інвестицій та заощаджень, тел.: 0 800-50-30-05;
ПАО Универсалбанк, тел: 0 800-300-200.
Напомним, 27 ноября 2018 года Национальный банк Украины признал банкротом ВТБ Банк. На следующий день Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в ВТБ Банк.
18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка. На следующий день Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации финучреждения.
С начала ноября банк испытывал проблемы с ликвидностью. В НБУ проблемы объясняли иском компаний Игоря Коломойского, который заблокировал продажи активов украинского ВТБ Банка.
ВТБ Банк стал первым банком, принадлежащим финучреждению с российским государственным капиталом, выведенным с украинского рынка.