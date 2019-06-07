Фонд гарантирования подал документы на ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам ЧАО Прайм-Банка и ПАО КБ Украинский финансовый мир и подал документы на их ликвидацию. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР [Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований] записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

5 июня ФГВФЛ сообщил о завершении гарантированных выплат КБ Украинский финансовый мир, а 6 июня - вкладчикам Прайм-Банка.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию Интербанка.