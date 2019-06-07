Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 16:49

Фонд гарантирования подал документы на ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования подал документы на ликвидацию двух банков

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам Прайм-Банка и КБ УФМ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам ЧАО Прайм-Банка и ПАО КБ Украинский финансовый мир и подал документы на их ликвидацию. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР [Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований] записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

5 июня ФГВФЛ  сообщил о завершении гарантированных выплат КБ Украинский финансовый мир, а 6 июня - вкладчикам Прайм-Банка.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию Интербанка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл, Прайм-Банк, КБ Украинский финансовый мир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 