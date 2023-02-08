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Фонд гарантирования продал элитную виллу Проминвестбанка в Конча-Заспе за 311 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 16:39
Фонд гарантирования продал элитную виллу Проминвестбанка в Конча-Заспе за 311 млн грн - Фото
Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал на аукционе в системе Prozorro.Продажи спецактив Проминвестбанка в Конча-Заспе – загородный комплекс с роскошной меблированной виллой, несколькими гостевыми домиками, СПА-центром, рестораном и гостиницей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.  

На первые торги, проходившие по английской модели аукциона, пришли трое участников. В ходе аукциона стартовая цена выросла на 66% – с 187,6 млн грн до 311,1 млн грн.  

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Победителем аукциона стала зарегистрированная в Киеве компания "Мидал". Согласно открытым реестрам, она создана в 2019 году, занимается недвижимостью. Владелец — Максим Криппа. 

Победитель аукциона перечислил всю сумму за лот, продолжается подготовка к подписанию договора купли-продажи. 

"Это был очень интересный, но в то же время непростой актив... Этот объект имел и несколько "но". К примеру, юридически это не целостный комплекс, и на часть земельных участков отсутствует право собственности", — прокомментировал Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования вкладов. 

Вырученные средства будут направлены на расчет с кредиторами банка. 

Читайте также: Распродажа активов России. Здание Проминвестбанка в центре Киева купил айтишник из Израиля

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Роман Бриль
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