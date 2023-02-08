Фонд гарантирования продал элитную виллу Проминвестбанка в Конча-Заспе за 311 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал на аукционе в системе Prozorro.Продажи спецактив Проминвестбанка в Конча-Заспе – загородный комплекс с роскошной меблированной виллой, несколькими гостевыми домиками, СПА-центром, рестораном и гостиницей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На первые торги, проходившие по английской модели аукциона, пришли трое участников. В ходе аукциона стартовая цена выросла на 66% – с 187,6 млн грн до 311,1 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Победителем аукциона стала зарегистрированная в Киеве компания "Мидал". Согласно открытым реестрам, она создана в 2019 году, занимается недвижимостью. Владелец — Максим Криппа.

Победитель аукциона перечислил всю сумму за лот, продолжается подготовка к подписанию договора купли-продажи.

"Это был очень интересный, но в то же время непростой актив... Этот объект имел и несколько "но". К примеру, юридически это не целостный комплекс, и на часть земельных участков отсутствует право собственности", — прокомментировал Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования вкладов.

Вырученные средства будут направлены на расчет с кредиторами банка.

21 июля 2022 года Фонд гарантирования вкладов объявил, что выставит на аукцион активы Проминвестбанка.

13 сентября Фонд гарантирования выставил на продажу недвижимость ликвидированного Проминвестбанка в Киеве: фото.

Читайте также: Распродажа активов России. Здание Проминвестбанка в центре Киева купил айтишник из Израиля

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.