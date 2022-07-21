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Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион активы Проминвестбанка

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 17:09
Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион активы Проминвестбанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на аукцион активы "дочки" российского ВЭБ.РФ, Проминвестбанка, который государство национализирует из-за связей со страной-агрессором. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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На аукцион 1 августа выставят финансовые активы банка посредством прав требования  двух юридических лиц. Общая задолженность по лоту составляет 5,8 млрд грн.

Полученные от продажи ликвидируемых активов банка Фонд направит на расчеты с их кредиторами.

Отмечается, что для обеспечения по кредитным договорам оформлено:

  • недвижимость промышленного назначения общей площадью 10370 кв. м;
  • оборудование в составе целостного имущественного комплекса (обогатительного комбината);
  • оборудование производственной инфраструктуры, автотранспорт и спецтехника в Новомиргородском районе Кировоградской области;
  • корпоративные права, составляющие 100% доли в уставном капитале одного из заемщиков, и финансовое поручение юридического и физических лиц.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, России или лиц, связанных с государством-агрессором.

До начала процедуры национализации 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.
  • 10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.
  • 11 мая СНБО принял первое решение о принудительном изъятии российского имущества. Под него попали Проминвестбанк и Международный резервный банк (ранее – Сбербанк).

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Наталия Фреик
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национализация Проминвестбанк ПИБ
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