Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион активы Проминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на аукцион активы "дочки" российского ВЭБ.РФ, Проминвестбанка, который государство национализирует из-за связей со страной-агрессором. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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На аукцион 1 августа выставят финансовые активы банка посредством прав требования двух юридических лиц. Общая задолженность по лоту составляет 5,8 млрд грн.

Полученные от продажи ликвидируемых активов банка Фонд направит на расчеты с их кредиторами.

Отмечается, что для обеспечения по кредитным договорам оформлено:

недвижимость промышленного назначения общей площадью 10370 кв. м;

оборудование в составе целостного имущественного комплекса (обогатительного комбината);

оборудование производственной инфраструктуры, автотранспорт и спецтехника в Новомиргородском районе Кировоградской области;

корпоративные права, составляющие 100% доли в уставном капитале одного из заемщиков, и финансовое поручение юридического и физических лиц.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, России или лиц, связанных с государством-агрессором.

До начала процедуры национализации 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка . Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.

11 мая СНБО принял первое решение о принудительном изъятии российского имущества. Под него попали Проминвестбанк и Международный резервный банк (ранее – Сбербанк).

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Наталия Фреик

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