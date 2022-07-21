Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион активы Проминвестбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на аукцион активы "дочки" российского ВЭБ.РФ, Проминвестбанка, который государство национализирует из-за связей со страной-агрессором. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
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На аукцион 1 августа выставят финансовые активы банка посредством прав требования двух юридических лиц. Общая задолженность по лоту составляет 5,8 млрд грн.
Полученные от продажи ликвидируемых активов банка Фонд направит на расчеты с их кредиторами.
Отмечается, что для обеспечения по кредитным договорам оформлено:
- недвижимость промышленного назначения общей площадью 10370 кв. м;
- оборудование в составе целостного имущественного комплекса (обогатительного комбината);
- оборудование производственной инфраструктуры, автотранспорт и спецтехника в Новомиргородском районе Кировоградской области;
- корпоративные права, составляющие 100% доли в уставном капитале одного из заемщиков, и финансовое поручение юридического и физических лиц.
Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, России или лиц, связанных с государством-агрессором.
- 10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.
- 11 мая СНБО принял первое решение о принудительном изъятии российского имущества. Под него попали Проминвестбанк и Международный резервный банк (ранее – Сбербанк).
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