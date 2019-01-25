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Конкурс на управление Межигорьем провели скрытно — расследователи
25.01.2019, 10:28

Фонд гарантирования продал крупнейший пул проблемных активов

Фонд гарантирования продал крупнейший пул проблемных активов

Продажа произошла с привлечением международного консультанта через систему Prozorro

Вчера, 24 января, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал через систему Prozorro крупнейший за свою историю пул проблемных кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн с привлечением международного консультанта.

"Продан крупнейший пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд", - написала на своей странице Facebook Светлана Рекрутзаместитель директора-распорядителя ФГВФЛ.

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Кроме того Рекрут отметила, что впервые покупку осуществила иностранная компания - дочка чешской APS Holding, имеющая опыт работы с проблемными креди тами в Восточной Европе.

С 2014 года в Украине обанкротились 96 банков. Фонд гарантирования за этот период выплатил вкладчикам лопнувших банков почти 90 млрд грн. 

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Ранее сообщалось, что ФГВФЛ могут обязать гарантировать страховые выплаты.

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Теги: фгвфл, проблемные кредиты, фонд гарантирования
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