Фонд гарантирования продал крупнейший пул проблемных активов

Вчера, 24 января, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал через систему Prozorro крупнейший за свою историю пул проблемных кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн с привлечением международного консультанта.

"Продан крупнейший пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд", - написала на своей странице Facebook Светлана Рекрут, заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ.

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Кроме того Рекрут отметила, что впервые покупку осуществила иностранная компания - дочка чешской APS Holding, имеющая опыт работы с проблемными креди тами в Восточной Европе.

С 2014 года в Украине обанкротились 96 банков. Фонд гарантирования за этот период выплатил вкладчикам лопнувших банков почти 90 млрд грн.

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Ранее сообщалось, что ФГВФЛ могут обязать гарантировать страховые выплаты.