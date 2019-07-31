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31.07.2019, 08:12

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк Курченко

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк Курченко

ФГВФЛ внес запись в Единый госреест и объявил о завершении ликвидации Реал Банка

29 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал ПАО Реал Банк.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ, "внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества Реал Банк как юридического лица".

Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

20 мая ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам банка.

Ранее сообщалось, что департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование уголовного производства против Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. В деле на 18 млрд грн Курченко инкриминируют, в том числе и завладение 4,7 млрд грн Реал Банка, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям.

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Теги: сергей курченко, реал банк, ликвидация банка, фгвфл
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