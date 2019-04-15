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15.04.2019, 15:25

В Украине ликвидировали очередной банк

В Украине ликвидировали очередной банк

ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам банка Даниэль и ликвидировал его

12 апреля 2019 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы для прекращения государственной регистрации банка Даниэль как юрлица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В связи с этим, Фонд гарантирования вкладов сообщил о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка Даниэль.

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Напомним, что временная администрация в банк Даниэль была введена 17 января  2014 года на три месяца. НБУ принял постановление об отзыве лицензии и ликвидации банка Даниэль 15 апреля 2014 года, а с 17 апреля началась ликвидация банкаФГВФЛ продлил ликвидацию банка Даниэль с 14 апреля 2018 года по 14 апреля 2019 года.

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Теги: банк Даниэль, ликвидация банка
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