Фонд гарантирования вкладов ликвидировал один из самых живучих "зомби-банков"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 сентября завершил ликвидацию банка "Союз", закрытого еще в начале 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда в среду.

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Теперь полномочия Фонда гарантирования вкладов как ликвидатора банка прекращены.



Банк "Союз" принадлежал бизнесмену Сергею Дядечко.

В марте 2016 года правление Национального банка отозвало лицензию этого банка и отправило его на ликвидацию за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Дядечко не согласился с этим решением и пошел в суд. Суды первой и апелляционной инстанций приняли решения в пользу истца, которые удалось частично отменить в Верховном Суде только в 2020 году.

Он решил, что постановление НБУ о закрытии банка все-таки было противоправным, но на основании "антиколомойского" закона деятельность банка возобновлять не стали.