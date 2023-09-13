Фонд гарантування вкладів ліквідував один з найживучіших "зомбі-банків"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 12 вересня завершив ліквідацію банку "Союз", який був закритий ще на початку 2016 року. Про це повідомила пресслужба фонду в середу.

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Відтепер повноваження Фонду гарантування вкладів як ліквідатора банку припинено.

Банк "Союз" належав бізнесмену Сергію Дядечку.

У березні 2016 року правління Національного банку відкликало ліцензію цього банку та відправило його на ліквідацію за систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Дядечко не погодився з цим рішенням і пішов до суду. Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача, які вдалося частково скасувати в Верховному Суді лише у 2020 році.

Він вирішив, що постанова НБУ про закриття банку все-таки була протиправною, але на підставі "антиколомойського" закону діяльність банку відновлювати не стали.