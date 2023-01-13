Фонд гарантирования вкладов подал иск против экс-нардепа Климова на 8,4 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд Киева против экс-нардепа Леонида Климова, которому принадлежал обанкротившийся Имэксбанк. Сумма исковых требований – 8,4 млрд грн, говорится на сайте фонда.

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Фонд утверждает, что банк обанкротился из-за того, что из него систематически выводили деньги на счета 36 связанных с Климовым заемщиков.

Несмотря на то что они не возвращали кредиты, с 2013 года банк постоянно пролонгировал займы и вывел из-под залога высоколиквидное обеспечение на общую сумму более 7,1 млрд грн. В их числе были объекты незавершенного строительства, элитные дачные коттеджи в Одесской области, коммерческая недвижимость, депозиты.

Единственным обеспечением по этим кредитным соглашениям остался стадион "Черноморец" в Одессе, но его стоимость настолько завысили, что по документам он стоил дороже, чем киевский НСК "Олимпийский".

В результате задолженность по кредитам на 13,4 млрд грн осталась непогашенной.

Другая мошенническая схема в Имэксбанке привела к потере банком еще 2 млрд грн, утверждает фонд.

Она заключалась в том, что банк выдавал кредиты не под твердый залог (недвижимость или имущественные права на объекты незавершенного строительства), а под имущественные права на предварительные соглашения о купле-продаже сельскохозяйственной земли в Одесской области, которые в то время в Украине были запрещены.

Фонд гарантирования вкладов с 2015 года занимается ликвидацией Имэксбанка. За это время он выплатил вкладчикам 4,3 млрд грн. Сумма непогашенных требований кредиторов банка после открытой продажи всех его активов – 8,4 млрд грн.

Андрій Водяний

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