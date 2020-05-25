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Попытка №17. Стадион Черноморец в Одессе купила иностранная компания

Попытка №17. Стадион Черноморец в Одессе купила иностранная компания
25.05.2020, 08:35

Стадион продали за 193 млн грн при стартовой цене почти 140 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 22 мая продал стадион Черноморец в Одессе за 193 млн грн, что почти на 1 млрд грн меньше стартовой цены первого аукциона в 2018 году. Об этом пишет Думская.

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Торги проходили на электронной платформе FFN по голландской модели аукциона. Отмечается, что стартовая цена составила почти 139,9 млн грн, что на 89 млн меньше, чем на предыдущем аукционе 13 мая.

По данным издания, стадион купила небольшая частная компания из США с русским менеджментом - Allrise Capital Inc. Предприятие основано в 2016 году как Allrise Financial Group, Inc. и перерегистрировано в 2019 году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния.

Компания занимается инвестиционной деятельностью, в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc - Руслан Зинуров, исполнительный директор - Михаил Трубчик.

Стадион Черноморец и сопутствующие нежилые здания в исторической части Одессы находятся на балансе обанкротившегося Имэксбанка. Общая площадь недвижимости, которая продавалась единым лотом, составляет 80 289 кв. м.

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  • В мае 2018 года ФГВФЛ не смог продать Черноморец за 1,14 млрд грн.
  • В феврале 2019 года ФГИУ решил продавать проблемные активы пулами по принципу связанного лица. В результате, в июне прошлого года Черноморец и все связанные с ним кредиты впервые выставили на аукцион и пытались продать одним лотом за 3,6 млрд грн.
  • Потом стадион выставляли на торги 8 августа, 26 сентября, 3 и 10 октября, 14 ноября и 5 декабря 2019-го, 15 января 2020-го была заявлена начальная стоимость 733,25 млн грн. Затем аукционы назначали на 5 февраля, 18 и 25 марта, 1 и 28 апреля, 6, 13 и 22 мая.
Имэксбанк был закрыт в начале 2015 года после того, как НБУ уличил его на операциях, которые привели к уменьшению капитала и существенному ухудшению ликвидности банка. Как заявляла экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, владелец банка Леонид Климов - один из крупнейших должников НБУ. Стадион Черноморец передали ФГВФЛ в качестве залога по кредитам связанных компаний, которые выдал обанкротившийся Имэксбанк.

 

Анна Андреева
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Имэксбанк Черноморец Фонд госимущества стадион черноморец
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