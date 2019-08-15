Фонд гарантирования вкладов потерял контроль над 10 банками

Окружной административный суд Киева признал неправомерными решения о выводе с рынка 10 неплатежеспособных банков, в результате чего Фонд гарантирования вкладов потерял над ними контроль. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В результате эти банки оказались вне правового поля Украины, то есть в так называемой "серой зоне". В первую очередь, это связано с тем, что законодательством не урегулирована процедура возврата банка на рынок по решению судов. Когда суд признает неправомерным ликвидации банка, то не объясняет, как он должен восстановить свою деятельность на рынке", – цитирует ФГВФЛ замдиректора-распорядителя Фонда Виктора Новикова.

С другой стороны, по словам чиновника, возникает вопрос, будут ли защищены права кредиторов после возвращения банка под управление прежних собственников.

Еще одной проблемой он называет использование экс-сособственниками денег банков на оплату судебных сборов, размер которых может достигать нескольких миллионов.

"При этом решение в пользу Фонда и банка не гарантирует возврата не только долга, но и денег, потраченных на уплату судебного сбора, в связи с отсутствием имущества у должника", - посетовал Новиков.

По его данным, Фонд вел совместно с банками около 70 000 судебных, из которых к приговору дошло только 13.

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