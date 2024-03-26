Фонд гарантирования вкладов продает пул кредитов с залогом в виде фабрики АВК
Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу пул кредитов национализированного и выведенного с рынка Проминвестбанка, залогом по которому, среди прочего, является кондитерская фабрика АВК в Днепре. Стартовая стоимость лота – 1,2 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте Прозорро.Продажи.
Запланированные на 10 апреля торги состоятся по голландской модели, которая предусматривает поэтапное снижение цены. После того, как один из участников остановит снижение, все зарегистрированные участники могут предложить более высокую цену.
Право требования по кредиту, обеспечением которого выступает, в частности, недвижимость и оборудование кондитерского производства на ул. Журналистов в Днепре, где расположена фабрика АИК, уже выставляли на торги.
Заемщиком указано юрлицо-производитель шоколада из оккупированного ныне Мариуполя Донецкой области. Очевидно, речь идет о ЧАО "АВК". Еще до войны, в июле 2021 года, ЧАО "АВК", на которую были зарегистрированы фабрики в Луганске и Донецке, признали банкротом, но позже апелляционная инстанция отменила это решение.
Конечными бенефициарами корпорации АВК являются Валерий Кравец и Владимир Авраменко, ныне живущие в Киевской области.
Владимир Авраменко в 2002-2006 годах был народным депутатом Украины от Донецкой области. Валерий Кравец с ноября 2010 по апрель 2013 был министром аграрной политики и пищевых продуктов Автономной Республики Крым.
Кондитерская фабрика в Днепре стала основным производственным активом корпорации АВК после потери активов в Донецке и Луганске. Однако в 2022-2023 годах предприятие работало с убытком.
- В январе 2018 года Ощадбанк отсудил у АВК кондитерскую фабрику в Мукачево и земельный участок 1,3 га. В декабре 2018 года Проминвестбанк отсудил у компании фабрику в Днепре.
- В июне 2019 года АВК проиграла Ощадбанку кондитерскую фабрику в оккупированном Донецке, а в декабре того же года суд признал требования банков к АВК на общую сумму 4,5 млрд грн.
- В апреле 2023 года суд открыл дело о банкротстве Мукачевской кондитерской фабрики АВК.