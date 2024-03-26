Фонд гарантування вкладів продає пул кредитів із заставою у вигляді фабрики АВК

Фонд гарантування вкладів виставив на продаж пул кредитів націоналізованого та виведеного з ринку Промінвестбанку на 1,2 млрд грн

Фото: СЕТАМ

Фонд гарантування вкладів виставив на продаж пул кредитів націоналізованого та виведеного з ринку Промінвестбанку, заставою за якими, з-поміж іншого, є кондитерська фабрика АВК у Дніпрі. Стартова вартість лоту – 1,2 млрд грн, свідчать дані на сайті Прозорро.Продажі.

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Торги, що заплановані на 10 квітня, відбудуться за голландською моделлю, яка передбачає поетапне зниження ціни. Після того як один із учасників зупинить зниження, всі зареєстровані учасники мають змогу запропонувати вищу ціну.

Право вимоги за кредитом, забезпеченням якого виступає зокрема нерухомість та устаткування кондитерського виробництва на вул. Журналістів у Дніпрі, де розташована фабрика АВК, вже виставляли на торги.

Позичальником вказано юрособу-виробника шоколаду з окупованого нині Маріуполя Донецької області. Очевидно, йдеться про ПрАТ "АВК". Ще до війни, у липні 2021 року, ПрАТ "АВК", на яку були зареєстровані фабрики в Луганську та Донецьку, визнали банкрутом, але пізніше апеляційна інстанція скасувала це рішення.

Кінцевими бенефіціарами корпорації АВК є Валерій Кравець і Володимир Авраменко, які нині живуть у Київській області.

Володимир Авраменко у 2002-2006 роках був народним депутатом України від Донецької області. Валерій Кравець із листопада 2010 року до квітня 2013 року був міністром аграрної політики та харчових продуктів Автономної Республіки Крим.

Кондитерська фабрика у Дніпрі стала основним виробничим активом корпорації АВК після втрати активів у Донецьку та Луганську. Однак у 2022-2023 роках підприємство працювало зі збитком.