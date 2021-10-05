Фонд гарантирования вкладов выставляет на аукцион активы проблемных банков на 11 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу активы восьми ликвидируемых банков на общую сумму 11,59 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фонд выставит на продажу права требования по кредитам на сумму 11,2 млрд грн, на недвижимое имущество и земельные участки – на 413,54 млн грн. Кроме того, ФГВФЛ планирует продать ценные бумаги за 1,29 млн грн.
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Продажа активов состоится в период 4-8 октября.
В пятерку банков по сумме выставленных на этой неделе на продажу активов вошли:
- АО "Златобанк" на общую сумму 10,83 млрд грн;
- АО "Мисто Банк" – на 346 млн грн;
- АО "КБ "Земельный капитал" – на 206,20млн грн;
- АО АКБ "Аркада" - на 153,97 млн грн;
- ОАО "АКБ "Капитал" – на 47,94 млн грн.
Также Фонд планирует в течение недели продажу активов АО "Родовид Банк", ПАО "КБ "Премиум", АО "ВТБ Банк".
- 11 августа 2021 года НБУ признал неплатежеспособным банк Земельный капитал.
- 24 сентября Высокий Суд Англии и Уэльса отказал в удовлетворении требования ФГВФЛ наложить всемирный арест на активы акционера банка Финансы и Кредит Константина Жеваго.
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