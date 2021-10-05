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Фонд гарантирования вкладов выставляет на аукцион активы проблемных банков на 11 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 14:24
Фонд гарантирования вкладов выставляет на аукцион активы проблемных банков на 11 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу активы восьми ликвидируемых банков на общую сумму 11,59 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фонд выставит на продажу права требования по кредитам на сумму 11,2 млрд грн, на недвижимое имущество и земельные участки – на 413,54 млн грн. Кроме того, ФГВФЛ планирует продать ценные бумаги за 1,29 млн грн.

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Продажа активов состоится в период 4-8 октября.

В пятерку банков по сумме выставленных на этой неделе на продажу активов вошли:

- АО "Златобанк" на общую сумму 10,83 млрд грн;

- АО "Мисто Банк" – на 346 млн грн;

- АО "КБ "Земельный капитал" – на 206,20млн грн;

- АО АКБ "Аркада" -  на 153,97 млн грн;

- ОАО "АКБ "Капитал" – на 47,94 млн грн.

Также Фонд планирует в течение недели продажу активов АО "Родовид Банк", ПАО "КБ "Премиум", АО "ВТБ Банк".

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Наталия Фреик
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фгвфл фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидация банков
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