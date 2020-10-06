Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Хрещатик

Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес в единый госреестр юрлиц и физлиц предпринимателей запись о прекращении государственной регистрации ПАО "Коммерческий банк "Хрещатик" как юридического лица. Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован, говорится в сообщении Фонда.

Требования кредиторов банка, что не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными и полномочия Фонда, как ликвидатора банка Хрещатик закончены, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Вкладчикам банка Хрещатик Фонд вернул 2,7 млрд грн.

НБУ отнес банк Хрещатик к категории неплатежеспособных в апреле 2016 года. Нацбанк аргументировал свое решение неспособностью банка улучшать ликвидность и не соответствием действий банка требованиям банковского законодательства.

Конечными бенефициарными собственниками Хрещатика числились Андрей Иванов (37,4%), Киевская горадминистрация (25%), Николай Солдатенко (24,2%), а также ряд миноритарных акционеров.

Нацбанк признал банк Хрещатик неплатежеспособным в апреле 2016-го, а в июне того же года по предложению ФГВФЛ регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. В марте 2018-го Верховный суд Украины признал вывод банка Хрещатик с рынка незаконным. Верховный суд Украины 16 мая 2019 года восстановил юридический факт неплатежеспособности банка Хрещатик.

4 февраля 2019 года Фонд гарантирования вкладов сообщил, что за несколько месяцев до признания банка Хрещатик неплатежеспособным, из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.