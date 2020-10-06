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Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Хрещатик

06.10.2020, 14:13
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Хрещатик - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес в единый госреестр юрлиц и физлиц предпринимателей запись о прекращении государственной регистрации ПАО "Коммерческий банк "Хрещатик" как юридического лица. Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован, говорится в сообщении Фонда. 

Требования кредиторов банка, что не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными и полномочия Фонда, как ликвидатора банка Хрещатик закончены, говорится в сообщении.

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Вкладчикам банка Хрещатик Фонд вернул 2,7 млрд грн.

НБУ отнес банк Хрещатик к категории неплатежеспособных в апреле 2016 года. Нацбанк аргументировал свое решение неспособностью банка улучшать ликвидность и не соответствием действий банка требованиям банковского законодательства.

Конечными бенефициарными собственниками Хрещатика числились Андрей Иванов (37,4%), Киевская горадминистрация (25%), Николай Солдатенко (24,2%), а также ряд миноритарных акционеров.

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Роман Брыль
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