Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-Банке, чтобы с них сняли санкции

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Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем частном банке России, а также в страховой компании "Альфа Страхование" своему давнему партнеру Андрею Косогову. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документы.

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Они рассчитывают, что после этого с них снимут западные санкции.

В 2024 году Фридман и Авен успешно обжаловали решение Евросоюза о введении санкций, действовавших с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года. Однако санкции после того дважды продлевались и остаются в силе из-за их статуса "ведущих бизнесменов, привлеченных к экономическому сектору, обеспечивающему значительный источник доходов" для Кремля.

Сумма сделки с Косоговым, анонсированной еще в 2023 году, составляет примерно $2,5 миллиарда (240 млрд российских рублей). Фридман и Авен совместно владели 45% акций банка и 42% страховой компании.

До полномасштабной российско-украинской войны Косогов был миноритарием, но в 2022 году стал ведущим акционером, выкупив части Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Хан и Кузьмичев сами ссудили Косогову деньги ($7 миллиардов) для покупки их долей в LetterOne (инвестиционная компания группы Альфа). При этом они сохранили опцион на выкуп этих долей в течение 10 лет.

Затем Косогов договорился купить части Фридмана и Авена в Альфа-Банке через кипрскую холдинговую компанию. Финансирование для этой покупки он получил от государственного Газпромбанка.

Теперь находящийся только под украинскими санкциями Косогов является крупнейшим акционером как Альфа-Банка, так и LetterOne.