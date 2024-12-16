FT: Асад за несколько лет до бегства вывез в Россию две тонны долларов и евро наличными
В 2018-2019 годах центральный банк Сирии тайно переправил около $250 миллионов наличными в Москву самолетами. Деньги доставлялись в банкнотах по 100 долларов и 500 евро, говорится в расследовании Financial Times.
Об этих переводах стало известно из информации российского таможенного агрегатора Import Genius. Они происходили в то время, когда Сирия сильно зависела от российской военной поддержки, а режим Башара Асада страдал от западных санкций.
Параллельно семья Асада посредством сложных схем покупала элитную недвижимость в Москве, используя сеть подставных компаний и кредитных сделок.
Деньги из Сирии перечисляли в российские банки, впоследствии попавшие под санкции США – РФК-банк и ЦМРБанк.
Опрошенные эксперты, среди которых помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку с 2019 по 2021 год Дэвид Шенкер, предположили, что эти переводы были способом вывести награбленные деньги из страны, обеспечить роскошную жизнь для режима и его окружения и обойти западные санкции.
В то же время еще один источник FT, знакомый с данными центрального банка Сирии, предоставил альтернативное объяснение: банк должен был осуществлять платежи наличными из-за санкций – для закупки пшеницы из России, оплаты услуг печати денег и "оборонных" расходов.
- В конце ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление против правительственных сил Асада. 29 ноября повстанческие силы впервые за восемь лет вошли в Алеппо, которое было под контролем сирийского режима с 2016 года, 5 декабря – в город Хама, один из важнейших опорных пунктов правительственных сил. Кульминацией стал захват столицы Сирии, Дамаска, 8 декабря.
- Повстанцы объявили о завершении эпохи правления семьи Асадов, которая длилась более пяти десятилетий. Башар Асад бежал в Россию.