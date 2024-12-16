FT: Асад за кілька років до втечі вивіз у Росію дві тонни доларів і євро готівкою
У 2018-2019 роках центральний банк Сирії таємно переправив близько $250 мільйонів готівкою до Москви літаками. Гроші доставляли в банкнотах по 100 доларів та 500 євро, йдеться в розслідуванні Financial Times.
Про ці перекази стало відомо з інформації російського митного агрегатора Import Genius. Вони відбувалися в той час, коли Сирія сильно залежала від російської військової підтримки, а режим Башара Асада потерпав від західних санкцій.
Паралельно родина Асада через складні схеми купувала елітну нерухомість у Москві, використовуючи мережу підставних компаній та кредитних угод.
Гроші з Сирії переказували до російських банків, які згодом потрапили під санкції США – РФК-банк і ЦМРБанк.
Опитані експерти, серед яких помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу з 2019 по 2021 рік Девід Шенкер, припустили, що ці перекази були способом вивести награбовані гроші з країни, забезпечити розкішне життя для режиму та його оточення й обійти західні санкції.
Водночас ще одне джерело FT, знайоме з даними центрального банку Сирії, надало альтернативне пояснення: банк мусив здійснювати платежі готівкою через санкції – для закупівлі пшениці з Росії, оплати послуг друку грошей та "оборонних" витрат.
- Наприкінці листопада 2024 року сирійський рух опору розпочав масштабний наступ проти урядових сил Асада. 29 листопада повстанські сили вперше за вісім років увійшли до Алеппо, яке було під контролем сирійського режиму з 2016 року, 5 грудня – до міста Хама, одного з найважливіших опорних пунктів урядових сил. Кульмінацією стало захоплення столиці Сирії, Дамаска, 8 грудня.
- Повстанці оголосили про завершення епохи правління родини Асадів, яка тривала понад п'ять десятиліть. Башар Асад втік до Росії.