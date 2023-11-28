Германия. Пациента без сознания идентифицировали с помощью украинской банковской карты

ШВЛ (Фото - Depositphotos)

В Германии с помощью украинской банковской карты удалось идентифицировать пациента, попавшего в больницу без сознания и подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом случае рассказал бизнесмен Олег Гороховский (совладелец компании Fintech Band, управляющей monobank).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Больница написала письмо в monobank, рассказав: к ним попал пациент без сознания в критическом состоянии, из вещей при себе он имел только карту украинского банка.

"По номеру карты сотруднику удалось идентифицировать клиента. В базах данных МВД клиент числился пропавшим без вести. После детального анализа профиля клиента было обнаружено несколько переводов на карту, сохраненную под контактом "Мама". После этого вся информация об инциденте была передана в соответствующие государственные органы Украины, включая генеральное консульство Украины во Франкфурте", – рассказал Гороховский.

Он добавил, что консульство пообещало помочь украинцу, и он воссоединится с семьей, когда поправится. Семья раньше не имела с ним связи, долгое время он считался пропавшим без вести.