Німеччина. Пацієнта без свідомості ідентифікували за допомогою української банківської картки

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У Німеччині за допомогою української банківської картки вдалося ідентифікувати пацієнта, який потрапив до лікарні без свідомості і був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Про цей випадок розказав бізнесмен Олег Гороховський (співвласник компанії Fintech Band, яка керує monobank).

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Лікарня написала листа в monobank, розказавши: до них потрапив пацієнт без свідомості у критичному стані, з речей із собою він мав тільки картку українського банку.

"За номером картки співробітнику вдалося ідентифікувати клієнта. У базах даних МВС клієнт числився зниклим безвісти. Після детального аналізу профілю клієнта було виявлено декілька переказів на картку, збережену під контактом "Мама". Після цього вся інформація про інцидент була передана в відповідні державні органи України, включно з генеральним консульством України у Франкфурті", – розповів Гороховський.

Він додав, що консульство пообіцяло допомогти українцю, і він возз'єднається із сім'єю, коли одужає. Сім’я раніше не мала з ним зв’язку, довгий час він вважався зниклим безвісти.