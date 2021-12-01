Глава Альфа-Банка покидает пост

С 1 января 2022 года председатель правления Альфа-Банка Украина Виктория Михайле оставляет свой пост, говорится в пресс-релизе банка.

В дальнейшем она продолжит сотрудничество с группой в рамках социальных и благотворительных проектов инвестиционной холдинговой компании.

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На должность исполняющего обязанности председателя правления банка назначена Алла Комисаренко, которая с марта 2018 года занимала должность директора по финансовому контролю.

Комисаренко имеет 30-летний опыт работы в банковской системе Украины. До прихода в Альфа-Банк она работала также заместителем операционного директора Правэкс-банка, председателем правления банков Контракт и Конкорд, а также финансовым директором ИТ-компании Terrasoft.

15 октября 2019 Альфа-Банк завершил реорганизацию Укрсоцбанка путем присоединения по упрощенной процедуре и назначил нового главу объединенного банка.

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Наталия Софиенко

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