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Глава Альфа-Банка покидает пост

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 14:18
Глава Альфа-Банка покидает пост - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

С 1 января 2022 года председатель правления Альфа-Банка Украина Виктория Михайле оставляет свой пост, говорится в пресс-релизе банка.

В дальнейшем она продолжит сотрудничество с группой в рамках социальных и благотворительных проектов инвестиционной холдинговой компании.

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На должность исполняющего обязанности председателя правления банка назначена Алла Комисаренко, которая с марта 2018 года занимала должность директора по финансовому контролю.

Комисаренко имеет 30-летний опыт работы в банковской системе Украины. До прихода в Альфа-Банк она работала также заместителем операционного директора Правэкс-банка, председателем правления банков Контракт и Конкорд, а также финансовым директором ИТ-компании Terrasoft.

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Наталия Софиенко
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альфа-банк
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