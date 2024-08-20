Глава американского банка пропал после аварии яхты британского техномагната на Сицилии
Глава совета директоров крупного американского банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер оказался среди пропавших после аварии яхты британского технологического магната Майка Линча у берегов Сицилии. Об этом пишет BBC.
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Сальваторе Кочина, глава агентства гражданской защиты Сицилии, сказал агентству, что среди шести пропавших без вести, кроме Линча, его 18-летней дочери Ханны и Блумера, также юрист одной из крупнейших компаний в мире Clifford Chance Крис Морвилло.
По данным People, в списке пропавших также супруги Блумера и Морвилло.
Информация появилась после того, как стало известно о кончине соучастника Линча в американском судебном процессе, связанном с продажей его компании-разработчика программного обеспечения Hewlett-Packard. Стивен Чемберлен, бывший вице-президентом по финансам в компании Autonomy, скончался после того, как его сбила машина в Англии.
56-метровая парусная яхта Bayesian попала в сильный шторм около 4 часов утра по местному времени в понедельник, 19 августа. На борту находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров.
Удалось спасти 15 человек, в том числе жену Майкла Линча Анджелу Бакарес, которая является владелицей яхты.
Подтверждена гибель одного человека – повара судна.
- В августе 2024 года яхта вдовы Стива Джобса столкнулась с судном мексиканского миллиардера у берегов Италии. После инцидента оба капитана встретились, чтобы обсудить ремонт, который потребуется для Lady Moura.