Глава американского банка пропал после аварии яхты британского техномагната на Сицилии

Глава Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена среди пропавших без вести в результате затопления парусника Bayesian

Фото: EPA

Глава совета директоров крупного американского банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер оказался среди пропавших после аварии яхты британского технологического магната Майка Линча у берегов Сицилии. Об этом пишет BBC.

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Сальваторе Кочина, глава агентства гражданской защиты Сицилии, сказал агентству, что среди шести пропавших без вести, кроме Линча, его 18-летней дочери Ханны и Блумера, также юрист одной из крупнейших компаний в мире Clifford Chance Крис Морвилло.

По данным People, в списке пропавших также супруги Блумера и Морвилло.

Информация появилась после того, как стало известно о кончине соучастника Линча в американском судебном процессе, связанном с продажей его компании-разработчика программного обеспечения Hewlett-Packard. Стивен Чемберлен, бывший вице-президентом по финансам в компании Autonomy, скончался после того, как его сбила машина в Англии.

56-метровая парусная яхта Bayesian попала в сильный шторм около 4 часов утра по местному времени в понедельник, 19 августа. На борту находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров.

Удалось спасти 15 человек, в том числе жену Майкла Линча Анджелу Бакарес, которая является владелицей яхты.

Подтверждена гибель одного человека – повара судна.