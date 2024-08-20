Глава ради Morgan Stanley International зник безвісти після аварії яхти на Сицилії

Фото: EPA

Голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер опинився серед зниклих після аварії яхти британського технологічного магната Майка Лінча біля берегів Сицилії. Про це пише BBC.

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Сальваторе Кочіна, голова агентства цивільного захисту Сицилії, сказав агентству, що серед шести зниклих безвісти, окрім Лінча, його 18-річної доньки Ханни та Блумера, також юрист однієї з найбільших компаній у світі Clifford Chance Кріс Морвілло.

За даними People, у списку зниклих також дружини Блумера та Морвілло.

Інформація з'явилася після того, як стало відомо про смерть співучасника Лінча в американському судовому процесі, пов'язаному з продажем його компанії-розробника програмного забезпечення Hewlett-Packard. Стівен Чемберлен, який був віцепрезидентом з фінансів у компанії Autonomy, помер після того, як його збила машина в Англії.

56-метрова вітрильна яхта Bayesian потрапила в сильний шторм близько 4 години ранку за місцевим часом у понеділок, 19 серпня. На борту перебувало 10 членів екіпажу та 12 пасажирів.

Вдалося врятувати 15 людей, зокрема дружину Майкла Лінча Анджелу Бакарес, яка є власницею яхти.

Підтверджено смерть однієї людини – кухаря судна.