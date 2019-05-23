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23.05.2019, 10:09

Глава Нацбанка завел аккаунт в Twitter

Глава Нацбанка завел аккаунт в Twitter

Смолий хочет сделать НБУ еще прозрачнее своим присутствием в соцсети

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий создал личный аккаунт в Twitter. Ретвит поста Смолия с хештегом "Прозрачный НБУ" сделала официальная страница регулятора в соцсети.

"Я хочу сделать еще один шаг в сторону более прозрачного Национального банка. Сегодня тут, стоя перед вами, я открываю свой аккаунт в Twitter и делаю первый твит", - сказал Смолий на конференции "Коммуникации центрального банка: от тайны - к прозрачности", организованной НБУ совместно центробанком Польши.

В марте НБУ получил престижную международную награду Central Banking Awards 2019 от одноименного специализированного международного журнала за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами.

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Теги: Яков Смолий, НБУ, twitter
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