Глава Нацбанка завел аккаунт в Twitter

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий создал личный аккаунт в Twitter. Ретвит поста Смолия с хештегом "Прозрачный НБУ" сделала официальная страница регулятора в соцсети.

#NBUconference19 #прозорийНБУ Я хочу зробити ще один крок у більш прозоре майбутнє Національного банку України. Сьогодні, тут, стоячи перед вами, я відкриваю свій особистий акаунт у Twitter і роблю перший твіт! https://t.co/0L85mfU3yK — Національний банк України (@NBUkraine) 23 травня 2019 р.

"Я хочу сделать еще один шаг в сторону более прозрачного Национального банка. Сегодня тут, стоя перед вами, я открываю свой аккаунт в Twitter и делаю первый твит", - сказал Смолий на конференции "Коммуникации центрального банка: от тайны - к прозрачности", организованной НБУ совместно центробанком Польши.

В марте НБУ получил престижную международную награду Central Banking Awards 2019 от одноименного специализированного международного журнала за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами.