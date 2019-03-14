За прозрачность: НБУ вручили международную награду

Национальному банку Украины (НБУ) вручили международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами". Церемония награждения состоялась вечером 13 марта в Лондоне.

"Мы переняли новую культуру и ценности. Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы начали диалог со стейкхолдерами. Мы объясняем общественности каждый свой шаг на выбранном пути. Мы четко озвучиваем возможности и вызовы, которые возникают перед нашим государством", - цитирует пресс-служба НБУ его главу Якова Смолия.

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Победителей Central Banking Awards объявили 23 января. Жюри отметили, что всего за три года НБУ удалось реформировать систему внешних коммуникаций, что позволило перейти от полностью закрытой институции постсоветского типа до современного прозрачного центрального банка. При этом прогресса удалось достичь в сложных условиях деятельности, таких как война и инфляция.

Ранее аналогичную награду получали центробанки Ирландии, Израиля, Чехии, Швеции.

Премию Central Banking Awards ежегодно вручает профильный журнал Central Banking. Она состоит из 26 категорий. Половина из них отмечают успешные кейсы центральных банков мира, а остальные - участников финансового рынка.