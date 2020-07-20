Глава НБУ Шевченко назвал одну из самых успешных реформ

Национальный банк Украины продолжит поддерживать выполнение основных направлений Стратегии развития государственных банков. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе своего представления на посту главы Нацбанка президентом Владимиром Зеленским.

Шевченко подчеркнул, что сегодня реформа корпоративного управления госбанков - одна из самых успешных в Украине.

"Именно благодаря этой реформе государственные банки стали эффективными учреждениями финсектора. Дальнейшая же реализация Стратегии будет способствовать усилению конкуренции, которая на фоне монетарной политики НБУ будет способствовать удешевлению кредитов для бизнеса и населения", - отметил глава НБУ.

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На сегодня в частичной или полной собственности государства находится четыре банка. Два из них были созданы государством - Ощадбанк и Укрэксимбанк. Два из них было национализировано - Укргазбанк и ПриватБанк. Из государственных банков Укргазбанк имеет самую низкую долю проблемных кредитов в портфеле.

В конце 2019 года Кабмин разрешил заключить кредитное соглашение между Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы Всемирного банка, которое предусматривает возможность вхождения в капитал банка

Укргазбанком В январе тогдашний министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Минфин в 2020 году сократит долю государства в банковском секторе.

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Юрий Тарасовский

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