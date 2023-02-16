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Глава российского Промсвязьбанка получил подозрение от СБУ. Ему грозит пожизненное

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 10:21
Глава российского Промсвязьбанка получил подозрение от СБУ. Ему грозит пожизненное - Фото
Фото: пресс-служба Кремля

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе российского Промсвязьбанка Петру Фрадкову. На сайте СБУ говорится, что ему инкриминируют ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса в связи с причастностью к созданию "рублевой зоны" на оккупированных территориях.

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На базе захваченных россиянами офисов украинских банков открываются филиалы Промсвязьбанка, а сам Фрадков координирует деятельность оккупационных властей по блокированию обращения гривни.

Для этого россияне запретили на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделали невозможным инкассацию украинской валюты.

Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой Фрадкову статьей, – пожизненное заключение.

Петр Фрадков – сын бывшего премьер-министра и бывшего директора Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова. Как отец, так и сын находятся под украинскими и западными санкциями.

Промсвязьбанк — государственный банк России, оказывающий финансовую поддержку российскому оборонному сектору и российским военным. Незаконно работает на оккупированном Россией Крымском полуострове и находится под санкциями. Фрадков как председатель правления Промсвязьбанка непосредственно отвечает за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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сбу промсвязьбанк петр фрадков
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