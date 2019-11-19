Главу Укрэксимбанка подозревают в содействии Курченко. Детали

Генеральная прокуратура (ГПУ) подозревает главу правления Укрэксимбанка Александра Гриценко в содействии снятию арестов с активов Сергея Курченко для погашения кредита Укрэксимбанка, что нанесло вред госбюджету. Об этом говорится в статье LIGA.net "Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH".

По версии прокурора Константина Кулика, который ведет расследование, Курченко купил Украинский медиахолдинг (UMH) у Бориса Ложкина за “грязные деньги”. Сумма сделки составила $506 млн. Часть из этой суммы - $160 млн Курченко получил в виде кредита в Укрэксиме. Залогом выступили депозитные счета Курченко, корпоративные права на долю в некоторых компаниях из покупаемого медиахолдинга, гособлигации.

Покинув Украину, олигарх из окружения Виктора Януковича продолжал погашать кредит перед Укрэксимбанком и рассчитался почти полностью. Но в этом ему помог Гриценко, Ложкин и пятый президент Петр Порошенко, считает прокурор.

Погашение кредита произошло за счет денег, которые Курченко уже не принадлежали, поясняет Кулик.

Эти средства были арестованы в рамках спецконфискации коррупционных активов, принадлежащих представителям эпохи Януковича, и предназначались государственному бюджету.

Вывести их из-под ареста якобы помог Гриценко с одобрения Ложкина и Порошенко, которые за это получили от Курченко часть UMG обратно - Наше Радио.

В деле также фигурируют экс-первый-вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко, лично Порошенко и его партнер Григорий Шверк (как бывший миноритарный акционер UMH), экс-замглавы администрации президента Порошенко Алексей Филатов и даже экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Но доказательства якобы нашлись пока только против Гриценко.

Подробнее о перспективах дела читайте в материале: Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH