Главный банк Ростеха попал под санкции Лондона

Фото: tadviser.ru

Правительство Британии сегодня, 15 декабря, ввело санкции против российского Новикомбанка. Об этом сообщает Офис финансовых санкций Великобритании.

Коммерческому банку заморозят активы и запретят корреспондентские банковские операции.

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Причиной введения санкций стало извлечение выгоды и поддержка правительства РФ через ведение бизнеса в секторе финансовых услуг. В Британии отметили, что она имеет стратегическое значение для России.

Новикомбанк – это российский банк государственной корпорации Ростех, специализирующийся на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли. Банк входит в 25 крупнейших банков России. Является участником системы страхования вкладов.

С 2015 года входил в различные санкционные списки США. 24 февраля 2022 года в связи с вторжением России в Украину занесен в список SDN (в США), предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов. Позже к санкциям присоединились Евросоюз, Австралия, Япония и ряд других стран, кроме того, банк был отключен от SWIFT.