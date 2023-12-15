Головний банк Ростєха потрапив під санкції Лондона

Фото: tadviser.ru

Уряд Британії сьогодні, 15 грудня, ввів санкції проти російського Новікомбанку. Про це повідомляє Офіс фінансових санкцій Британії.

Комерційному банку заморозять активи й заборонять кореспондентські банківські операції.

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Причиною введення санкцій стало отримання вигоди та підтримка уряду РФ через ведення бізнесу в галузі сектору фінансових послуг. У Британії зазначили, що вона має стратегічне значення для Росії.

Новікомбанк – це російський банк державної корпорації Ростєх, що спеціалізується на фінансуванні підприємств високотехнологічних галузей економіки, машинобудування, автомобільної промисловості та нафтогазової галузі. Банк входить до 25 найбільших банків Росії. Є учасником системи страхування вкладів.

З 2015 року входив до різних санкційних списків США. 24 лютого 2022 року у зв'язку з вторгненням Росії в Україну занесено до списку SDN (у США), що передбачає максимально можливі обмеження і повне заморожування активів. Пізніше до санкцій долучився Євросоюз, Австралія, Японія та низка інших країн, окрім того, банк було відключено від SWIFT.