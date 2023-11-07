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Главы мировых банков предупреждают о новом кризисе из-за геополитической эскалации

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 10:57
Главы мировых банков предупреждают о новом кризисе из-за геополитической эскалации - Фото
Доллар и евро (Фото - Pixabay)

Главы ведущих мировых банков обеспокоены тем, что последующий кризис финансового сектора может возникнуть из-за растущей геополитической неопределенности. Об этом они заявили на Инвестиционном саммите глобальных финансовых лидеров, организованном Валютно-кредитным управлением Гонконга, сообщает Reuters.

По мнению главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, триггером последующего глобального финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство. "Проблемы демократии в некоторых странах мира совершенно очевидны", – сказал Горман.

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Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг заявил, что рынки в значительной степени устойчивы перед глобальными событиями, но любое затишье уязвимо перед риском новых событий.

"Мой наибольший страх состоит в том, что еще одна геополитическая эскалация – и это может произойти довольно быстро – и рынки в какой-то момент фактически потеряют покой, и тогда на рынке произойдет событие", – сказал Сьюинг.

Комментарии прозвучали на фоне того, что разворачивающийся конфликт между Израилем и сектором Газа добавляет неопределенности к глобальным экономическим перспективам, в то время как российско-украинская война затягивается, а напряженность между Китаем и США продолжает расти, несмотря на усилия по сближению лидеров двух сверхдержав.

Наталия Софиенко
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