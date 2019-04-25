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25.04.2019, 13:03

Гонтарева: в залогах Привата не было акций 1+1

Гонтарева: в залогах Привата не было акций 1+1

Экс-глава НБУ ответила на обвинения Коломойского

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью LIGA.net прокомментировала заявление бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского о том, что финучреждение национализировали из-за желания президента Петра Порошенко получить 25% акций телеканала 1+1.

Полная версия интервью: Гонтарева: Коломойский следит за мной даже в Лондоне

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«Это полная ложь. Вот потому у этого банка и была такая огромная дыра, потому что там никогда не было активов и залогов. Это была классическая финансовая пирамида с несуществующими активами и фиктивными залогами. Именно это и установили проверка качества активов и стресс-тест», - сказала Гонтарева.

Также она назвала «полной профанацией» желание Коломойского получить $2 млрд компенсации за потерю банка. «У этого банка не просто не было никакого капитала, там была дыра $5,5 млрд. О чем мы говорим? Какие $2 млрд компенсации?», - отметила замглавы НБУ.

В интервью Экономической правде Коломойский заявил, что Порошенко хотел купить долю братьев Суркисов в телекомпании 1+1 за $200 млн, но глава НБУ того времени Валерия Гонтарева предложила получить сопоставимую долю бесплатно – такое количество акций находилось в залоге у ПриватБанка. Но это были акции не той компании. 

Саму Гонтареву, по словам олигарха, интересовали зерновой терминал Бориваж, ее бывшего партнера по компании ICU Макара Пасенюка – курорт Буковель. На эти активы у Гонтаревой и Пасенюка якобы были покупатели, заявил Коломойский.

На вопрос журналистов LIGA.net о том, действительно ли Пасенюк также находится в Лондоне, как ранее утверждал Коломойский, Гонтарева ответила, что не знает, где он сейчас.

«Мне даже стыдно такое слышать от вас. Какое отношение Макар Пасенюк имеет к банковскому сектору? Решение о национализации – это результат хорошо скоординированной работы многих органов государственной власти: СНБО, Совета финстабильности, правительства», – сказала она.

НБУ представил первые результаты forensic-аудита ПриватБанка в начале января 2018 года. За 10 лет перед национализацией из Привата вывели $5,5 млрд, заявили в Нацбанке, ссылаясь на расследование детективного агентства Kroll. 

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Теги: игорь коломойский, валерия гонтарева
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