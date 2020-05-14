Гонтарева выпустила в Лондоне книгу о банковской реформе в Украине

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева выпустила в Лондоне книгу под названием “Миссия выполнима: Подлинная история обширной банковской реформы в Украине и пособие для других народов”.

Книга написана на английском языке в соавторстве с экс-начальником управления реформирования финансового сектора НБУ Евгением Степанюком.

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Издал работу Институт глобальных отношений Лондонской школы экономики и политических наук. Отмечается, что это первая книга из новой серии Института “Политика в процессе становления”.

В предисловии к книге профессор Эрик Берглоф назвал Гонтареву выдающимся реформатором, заслуживающим восхищения.

“Банкир по образованию, она также зарекомендовала себя как искусный политик, работающий с альянсами внутри страны и за рубежом, чтобы помочь реформам добиться успеха. Эта книга - проницательный, откровенный и страстный отчет о ее подходе и политическом опыте”, - написал Берглоф.

Сама Гонтарева отметила, что ее книга о том, как осуществить радикальные реформы в военное время. “И я искренне верю, что “военное” время COVID-19 - хорошее время для проведения реформ. Когда правительства и центробанки по всему миру тратят огромные суммы денег на спасение жизней и рабочих мест, они могут параллельно улучшать процессы и устранять неэффективность”, - говорится в аннотации на сайте Института.

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В декабре 2019-го Гонтарева вошла в список самых влиятельных женщин года по версии читателей издания The Financial Times. Ее номинировали за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.