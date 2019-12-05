Гонтареву назвали одной из самых влиятельных женщин в мире

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева вошла в список самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии читателей издания The Financial Times. Самым влиятельным женщинам ежегодно в декабре посвящен выпуск FT Weekend Magazine.

Читатели издания назвали 100 самых влиятельных женщин, а редакция выбрала из них 16.

Валерия Гонтарева вошла в список за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

"Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывшая глава правления Национального банка Украины, которая сталкивалась с разными атаками, физическими, юридическими и репутационными, из-за ее расследования коррупции в Украине", - отметил комментатор издания Джордж Хорсингтон.

В список также вошли эко-активистка Грета Тунберг, американская сенатор Элизабет Уоррен, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, режиссер и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, премьер Норвегии Эрна Сульберг.

Читайте также: Валерия Гонтарева: Если Украина продолжит гнобить, попрошу политического убежища

Читайте также: Дело Гонтаревой. Порошенко обещает миллионы за информацию