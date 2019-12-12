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Госбанки в ближайшее время продавать не будут - глава ФГИУ

Госбанки в ближайшее время продавать не будут - глава ФГИУ
12.12.2019, 10:44

В Фонде госимущества считают, что большое количество госбанков негативно влияет на конкуренцию на рынке

Кабинет министров в ближайшее время не планирует продавать государственные банки. Об это сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в эфире Радио НВ.

По его словам, сейчас доля государства в банковском секторе остается достаточно большой, что не способствует свободной конкуренции на рынке.

Сенниченко отметил, что у правительства есть определенная политика и он хотел бы, чтобы правительство о ней объявляло. "На данный момент были приняты меры для стабилизации банковской системы", - сказал глава ФГИУ.

Он добавил, что парламент принял закон, который позволяет международным инвесторам входить в капитал госбанков. "Пока речь не идет о том, чтобы эти банки продавать. Однако, я надеюсь, что этот момент наступит", - подчеркнул глава Фонда госимущества.

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Дмитрий Сенниченко ФГИУ приватизация
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