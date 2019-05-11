Госбанки за год сменили убыток на прибыль

Первые три месяца 2019 года были прибыльными для государственных банков: возросла их операционная эффективность. За I квартал чистая прибыль банковского составила до 12,9 млрд грн, из них прибыль госбанков - 8,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Самым прибыльным в январе-марте был ПриватБанк, его прибыль составила 7,6 млрд грн. Укрэксимбанк получил прибыль в 395 млн грн, Ощадбанк - почти 70,3 млн грн, Укргазбанк - почти 45,3 млн грн.

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В I квартале отчисления в резервы составили 4,7 млрд грн, в основном сформированы двумя банками. За январь-март уровень отчислений в резервы в секторе составил 2% кредитного портфеля.

По оценкам НБУ, банковский сектор сохранит высокую доходность благодаря росту спроса на банковские продукты.

Ранее сообщалось, что 69 украинских банков из 77-ми получили прибыль по итогам первого квартала, а восемь - закончили его с убытком.